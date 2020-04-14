В Латвии за нарушение самоизоляции мужчину оштрафовали на 2 тыс. евро

В Латвии мужчину, который нарушил обязательства о строгой самоизоляции, оштрафовали на 2000 евро.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Latvijas Avīze.

В Латвии мужчину, который должен был находиться на строгой самоизоляции, оштрафовали на 2000 евро. Полиция выяснила, что 30-летний гражданин, несмотря на обязательство оставаться дома, вышел и отправился в поездку на своем автомобиле.

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Пока это первый в стране случай применения максимального штрафа за нарушение карантина.

Согласно латвийскому Кодексу об административных правонарушениях, за нарушение карантинных ограничений предусматривается наказание в размере от 10 до 2 тысяч евро для физических лиц и от 140 до 5000 евро - для юридических лиц.

Напомним, ранее в городе Алуксне мужчину оштрафовали на 1000 евро за регулярное несоблюдение дистанции в общественных местах.

В Латвии по состоянию на 12 апреля было подтверждено 655 случаев заболевания коронавирусом и пять летальных случаев. В больницах находятся 44 больных, из них трое - в тяжелом состоянии.