Італійцям через соцмережі пропонували 200 євро за подяку Росії – ЗМІ

Деякі італійці отримали від своїх російських знайомих запрошення записати проросійські пости та опублікувати у соцмережах в обмін на гроші. У Посольстві РФ назвали це "шахрайською провокацією".

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє видання la Repubblica.

Виданню стало відомо про випадки, коли громадяни Росії, які працюють або навчаються в Італії, розсилали італійським знайомим однотипні прохання нібито від "російських медіа". У них просили, нібито для журналістського проєкту, пов’язаного з коронавірусом, сказати "щось хороше" про російську гуманітарну допомогу для Італії.

У повідомленні, яке бачили журналісти редакції, зазначалося, що "Їм потрібно 15 італійців, які би сказали щось хороше про російську гуманітарну допомогу" - відео, або текст із фото, але "за відео вони дають 200 євро, за текст менше". Відео або пост потрібно було опублікувати у Twitter, Facebook або Instagram.

Видання сконтактувало з дівчиною, відеозвернення якої, як приклад, розсилали разом із такою пропозицією у WhatsApp. За її словами, їй пропозиція надійшла від друга, і він обіцяв їй 20 євро за відео, але не казав, чи є інші "клієнти" і чи залучені до цього російські державні ЗМІ.

Видання додає, що після прибуття російської допомоги італійські спецслужби звернули увагу, що у Twitter почали поширюватися повідомлення із закликом подякувати Путіну, який допоміг Італії "на відміну від ЄС".



У Посольстві РФ у Римі прокоментували, що нічого не знають про повідомлення, у яких італійців закликають подякувати Росії за гроші, та назвали розсилку "шахрайською провокацією".

"Очевидно, що Росії не потрібні такі подяки. Ми щодня отримуємо сотні дзвінків, листів та коментарів зі словами щирої вдячності від звичайних громадян, очільників міст та регіонів, політиків, підприємців. Хто б не розсилав цю анонімну пропозицію, ми вважаємо це шахрайською провокацією", - прокоментували у посольстві.

Нагадаємо, раніше редакція італійської газети La Stampa заявила про тиск з боку Росії після публікації критичних матеріалів щодо російської гуманітарної допомоги.

La Stampa після прибуття російської гуманітарної допомоги опублікувала матеріал про те, що 80% російських поставок, за інформацією від співрозмовників видання, є "абсолютно марними або малокорисними" для Італії для боротьби з COVID-19.

У матеріалі також акцентують, що усі прибулі фахівці є військовими, а операцію координує міністерство оборони Росії, а не міністерство охорони здоров'я.