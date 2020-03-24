"Від Росії з любов’ю": як Кремль використав епідемію для спецоперації в Італії

Напис "Від Росії з любов’ю" (від назви відомого роману та фільму про агента 007) на російських військових літаках, що прибули в Італію з "гуманітарною" місією, став символом нових особливих завдань Міноборони РФ.

Спецоперація виявилася успішною.

Вона мала на меті посилити голоси противників санкцій та показати Росію як країну, чия армія не лише не загрожує Європі, а навіть навпаки – готова прийти на допомогу.

Чому це стало можливим? Чи реально було зупинити такого "троянського коня"? Спробуємо розібратися.

"Особливі" лікарі

"Перший літак Іл-76 російських сил аерокосмічної оборони вилетів із військового аеропорту Чкаловський з військовими спеціалістами та технікою для Італійської Республіки для надання допомоги у боротьбі з коронавірусом", - заявили у Міноборони Росії.

До аеропорту ВПС Італії Пратіка ді Маре, що поруч із Римом, зустрічати допомогу особисто прибув міністр закордонних справ Луїджі Ді Майо. І, чи не вперше у ранзі міністра, він сипав компліментами на адресу РФ: "Італія не одна, підтримка дружніх стосунків (з Росією) виправдана".

Цікава деталь: російські вантажні літаки летіли середземноморським маршрутом, який дозволяє уникнути повітряного простору країн Північно-Східної Європи. Так переліт виходить набагато довшим, але що поробиш - інакше довелося би узгоджувати маршрут з усіма країнами, над якими пролітали. І це точно не вийшло би зробити.

Адже "гуманітарні" транспортники, що прибули до Італії, були військовими.

Взагалі наданням допомоги у надзвичайних ситуаціях має опікуватися профільне міністерство, МНС. Та Москва демонстративно направила до Італії саме військові літаки.

Тому є всі підстави говорити, що ця "допомога" була, в першу чергу, спецоперацією.

Піар-акцією, яка мала показати, що Росія налаштована дружньо, а її армія, мовляв, жодним чином не загрожує ЄС, а лише "творить добро".

Що привезли російські військові до Італії? Росіяни кажуть, що літаки доправили "оперативну групу військових лікарів, фахівців у галузі вірусології та епідеміології із сучасним обладнанням для діагностики та дезінфекції".

За офіційною інформацією Міноборони Італії, загалом до країни прибуде близько 120 фахівців, включаючи епідеміологів та вірусологів, вантажівки Kamaz TMS 65U та KDA Orlan для дезінфекції (здатні щогодини окроплювати до 5 кв.км території), обладнання для мобільних шпиталів, 100 апаратів штучного дихання та 500 тисяч масок.

Показовий момент: прибуття російських військових на італійську військову базу могло стати можливим лише за спеціальної згоди парламенту.

Але цього разу думку законодавчого органу ніхто й не спитав.

В уряді пояснюють, що формально йдеться про санітарну допомогу, на отримання якої спеціального дозволу не потрібно, а російські військові нібито тільки забезпечили її транспортування.

Втім, це не зовсім так. Як зазначає у статті La Stampa оглядач Джакопо Якобоні, російські фахівці, які прибули з гуманітарною допомогою, "майже всі мають військовий досвід".

Тож які наслідки матиме така "гуманітарна" акція Кремля?

Вірус як привід

Так сталося, що епіцентром поширення коронавірусної інфекції COVID-19 є індустріальна Падуанська долина, що об'єднує Ломбардію, Венето та Лігурію. А політики, що обиралися від цих регіонів, послідовно висловлюють відверто проросійську позицію.

Зокрема, партія "Ліга", яка була у владі впродовж 2018-2019 років, а також регіональні ради Ломбардії та Венето неодноразово критикували санкційний режим ЄС щодо РФ (і мали фінансову підтримку від російської влади).

Нинішня акція дозволяє зацементувати цю підтримку.

Останнім часом у Італії зростає невдоволення Євросоюзом, адже ЄС не зміг оперативно надати економічну та протиепідемічну підтримку італійському уряду. На цьому тлі італійська влада пішла на зближення з російською.

21 березня італійський прем'єр Джузеппе Конте провів телефонні перемовини з Владіміром Путіним.

Саме за їхніми результатами Міноборони РФ направило до Італії чотирнадцять вантажних літаків Іл-76 із лікарями та медичними засобами для боротьби з коронавірусом.

"До місії є особливий інтерес, можливо, не лише гуманітарний".

Це - слова Доменіко Летіція, італійського журналіста та аналітика з ГО "Mactt" на Мальті. Він додає, що "Італія стала мішенню для втручання Кремля, що прагне сприяти партіям, здатним навернути країну на проросійський бік".

До переліку таких партій тепер належить не тільки "Ліга", нині опозиційна, але й "Рух 5 зірок", який зараз при владі в Італії. Нагадаймо, саме його чільний представник Луїджі ді Майо, міністр закордонних справ Італії, зустрічав літаки у Римі.

Ба більше, навіть Демократична партія Італії, традиційно позбавлена пропутінських настроїв, за нинішніх обставин вже не проти курсу на потепління італо-російських відносин.

Тому значною мірою РФ вдалося досягти цієї мети.

А "гуманітарна місія" з чотирнадцяти літаків стала, можливо, найефективнішою міжнародною операцією, яку провело Міноборони РФ, скориставшись проблемами та розгубленістю охопленого епідемією Європейського Союзу.

Автор: Вікторія Вдовиченко,

кандидат історичних наук,

асоційований експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма"