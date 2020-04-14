Итальянцам через соцсети предлагали 200 евро за благодарность России - СМИ

Некоторые итальянцы получили от своих российских знакомых приглашение записать пророссийские посты и опубликовать в соцсетях в обмен на деньги. В посольстве РФ назвали это "мошеннической провокацией".

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает издание la Repubblica.

Изданию стало известно о случаях, когда граждане России, которые работают или учатся в Италии, рассылали итальянским знакомым однотипные просьбы якобы от "русских медиа". В них просили, якобы для журналистского проекта, связанного с коронавирусом, сказать "что-то хорошее" о российской гуманитарной помощи для Италии.

В сообщении, которое видели журналисты редакции, отмечалось, что "им нужно 15 итальянцев, которые бы сказали что-то хорошее о российской гуманитарной помощи" - видео, или текст с фото, но "за видео они дают 200 евро, за текст меньше". Видео или пост нужно было опубликовать в Twitter, Facebook или Instagram.

Издание связалось с девушкой, видеообращение которой как пример рассылали вместе с таким предложением в WhatsApp. По ее словам, ей предложение поступило от друга, и он обещал ей 20 евро за видео, но не говорил, есть ли другие "клиенты" и вовлечены ли в это российские государственные СМИ.

Издание добавляет, что по прибытии российской помощи итальянские спецслужбы обратили внимание, что в Twitter начали распространяться сообщения с призывом поблагодарить Путина, который помог Италии, "в отличие от ЕС".

В посольстве РФ в Риме прокомментировали, что ничего не знают о сообщениях, в которых итальянцев призывают поблагодарить Россию за деньги, и назвали рассылку "мошеннической провокацией".

"Очевидно, что России не нужны такие благодарности. Мы ежедневно получаем сотни звонков, писем и комментариев со словами искренней благодарности от обычных граждан, руководителей городов и регионов, политиков, предпринимателей. Кто бы ни рассылал эти анонимные предложения, мы считаем это мошеннической провокацией", - прокомментировали в посольстве.

Напомним, ранее редакция итальянской газеты La Stampa заявила о давлении со стороны России после публикации критических материалов о российской гуманитарной помощи.

La Stampa по прибытии российской гуманитарной помощи опубликовала материал о том, что 80% российских поставок, по информации от собеседников издания, "абсолютно бесполезны или малополезны" для Италии для борьбы с COVID-19.

В материале также акцентируют, что все прибывшие специалисты являются военными, а операцию координирует министерство обороны России, а не министерство здравоохранения.