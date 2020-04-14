Польща: ЗМІ викрили фальсифікації у заявці ключового кандидата на президентських виборах

Журналістське розслідування виявило масову підробку підписів на користь кандидата у президенти Польщі Марека Якубяка.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Wyborcza.

Як показало розслідування Wyborcza, підписні листи за кандидата, який став ключовою ланкою плану з переобрання на другий термін чинного президента Анджея Дуди, заповнювали іноземці, набрані за оголошеннями у російськомовному сегменті Facebook.

Зокрема, за словами інформатора видання, "робота… полягала в заповненні аркушів. Заявникам було сказано, що робота була зроблена через необхідність складання виборчих реєстрів, які не можна було заповнити в державних органах".

"Співробітників набирали лише в російськомовних групах. Йшлося про те, щоб поставити їм якомога менше запитань", - каже інформатор. Ця робота оплачувалася по ставці 40 злотих (близько 250 грн) за годину.

Таким чином у підписних бюлетенях заповнювалися графи про персональну інформацію за виключенням номера бюлетеню та особистого підпису.

Сам Якубяк у коментарі журналістам заявив, що не знає про фальсифікації, та пообіцяв звернутися до прокуратури.

Марек Якубяк – колишній депутат Сейму від ультраправої партії Kukiz’15, власник потужностей із виробництва пива.

Його заявку на участь у президентських виборах було зареєстровано на фінішному відрізку. При цьому достовірність зібраних на його підтримку листів від самого початку викликала сумніви в опозиції. Зокрема, не проводячи виборчої кампанії, Якубяк зміг за декілька днів зібрати 140 тис. підписних листів на свою підтримку.

Рішення про висування Якубяк озвучив після того, як всі опозиційні кандидати на президентську посаду оголосили про можливість спільного зняття з виборчих перегонів. Такий крок зробив би неможливим проведення президентських виборів у травні, як це планує польська влада.

Натомість реєстрація ще одного кандидата у президенти унеможливлює такий сценарій.

Нагадаємо, у випадку проведення президентських виборів вчасно чинний президент Анджей Дуда майже гарантовано перемагає, тоді як у разі їх перенесення економічні проблеми у країні можуть знищити його рейтинг.

Саме тому у правлячій партії "Право та справедливість" планують проводити вибори навіть у розпал пандемії коронавірусу. Для цього Сейм вже схвалив можливість голосування поштою для всіх виборців.

Детальніше про політичні розклади у Польщі – у статті "Президент поштою: як Польща хоче проводити вибори під час пандемії".