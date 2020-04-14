Польша: СМИ разоблачили фальсификации в заявке ключевого кандидата на президентских выборах

Журналистское расследование выявило массовую подделку подписей в пользу кандидата в президенты Польши Марека Якубяка.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Wyborcza.

Как показало расследование Wyborcza, подписные листы за кандидата, который стал ключевым звеном плана по переизбранию на второй срок действующего президента Анджея Дуды, заполняли иностранцы, набранные по объявлениям в русскоязычном сегменте Facebook.

В частности, по словам информатора издания, "работа... заключалась в заполнении листов. Заявителям было сказано, что работа проводилась из-за необходимости составления избирательных реестров, которые нельзя было заполнить в государственных органах".

"Сотрудников набирали только в русскоязычных группах. Речь шла о том, чтобы задать им как можно меньше вопросов", - говорит источник. Эта работа оплачивалась по ставке 40 злотых (около 250 грн) в час.

Таким образом в подписных бюллетенях заполнялись графы о персональной информации, за исключением номера бюллетеня и подписи.

Сам Якубяк в комментарии журналистам заявил, что не знает о фальсификациях, и пообещал обратиться в прокуратуру.

Марек Якубяк - бывший депутат Сейма от ультраправой партии Kukiz'15, владелец мощностей по производству пива.

Его заявка на участие в президентских выборах была зарегистрирована на финальном этапе. При этом достоверность собранных в его поддержку подписей с самого начала вызывала сомнения у оппозиции. В частности, не ведя избирательной кампании, Якубяк смог за несколько дней собрать 140 тыс. подписных листов в свою поддержку.

Решение о выдвижении Якубяк озвучил после того, как все оппозиционные кандидаты на президентский пост объявили о возможности совместного снятия с выборов. Такой шаг сделал бы невозможным проведение президентских выборов в мае, как это планируют польские власти.

А вот регистрация еще одного кандидата в президенты исключает такой сценарий.

Напомним, в случае проведения президентских выборов в срок действующий президент Дуда почти гарантированно побеждает, тогда как в случае их переноса экономические проблемы в стране могут уничтожить его рейтинг.

Именно поэтому в правящей партии "Право и справедливость" планируют проводить выборы даже в разгар пандемии коронавируса. Для этого Сейм уже одобрил возможность голосования по почте для всех избирателей.

Подробнее о политических раскладах в Польше читайте в статье "Президент по почте: как Польша хочет проводить выборы во время пандемии".