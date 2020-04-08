Президент поштою: як Польща хоче проводити вибори під час пандемії

Попри гарячі суперечки і несприйняття цієї ідеї в суспільстві, Польща йде до того, щоби стати єдиною європейською країною, яка не переносить вибори через пандемію коронавірусу.

Відмова від перенесення виборів практично гарантує чинному президенту Анджею Дуді переобрання на другий термін.

Та для цього керівна партія "Право і справедливість" має здійснити безпрецедентні зміни виборчого законодавства.

Зміни, які можуть поставити під сумнів легітимність самих виборів.

Перенесення на тиждень

Ввечері 6 квітня Сейм все ж ухвалив поправки до виборчого кодексу, який дав право спікеру нижньої палати парламенту змінити дату виборів, якщо в країні введений "режим епідемії" (який зараз діє в Польщі).

При цьому нова дата виборів має вкладатися в межі, визначені конституцією.

Але цей пункт - далеко не найважливіший.

Набагато важливіше, що змінений виборчий кодекс тепер передбачає проведення виборів винятково шляхом заочного голосування - поштою.

Таке "асорті" дозволяє "Праву і справедливості" провести вибори майже так, як і планувалося - у травні, але не 10-го.

Ймовірно, президентські вибори перенесуть на 17 травня.

Це одна з трьох дат у цьому місяці (3, 10, 17), на яку можна буде запланувати голосування, якщо в "ПіС" хочуть вкластися в конституційні рамки.

Примітно, що раніше "ПіС" вже спробували запровадити процедуру заочного голосування в країні для обмеженої категорії виборців - пенсіонерів і людей, що перебувають на карантині, проте цей законопроєкт ветував Сенат.

Сейм міг подолати сенатське вето повторним голосуванням - для цього було достатньо набрати просту більшість, однак у правлячій партії вирішили діяти інакше.

Наявність можливості заочного голосування для виборців "зони ризику" не робила вибори безпечнішими для інших громадян, а тому у опозиції залишався аргумент на користь їх перенесення.

Тому до Сейму був внесений - і успішно прийнятий - новий законопроєкт, який нівелює будь-яку можливість для докорів з боку опозиції про те, що на виборах "ПіС" піддасть виборців небезпеці.

Ухвалений Сеймом законопроєкт потрапить до Сенату, який матиме 30 днів на розгляд. Оскільки верхня палата контролюється опозицією, то є шанс, що Сенат скористається більшою (якщо не всієї) частиною доступного їм за законом часу.

Після проєкт з великою ймовірністю повернеться до Сейму, який знову прийме цей закон, після чого він надійде на підпис президенту.

Це створює певні складнощі - відповідно до цієї процедури, закон набуде чинності не раніше 7 травня, лише за кілька днів до запланованої дати виборів.

Вибори за будь-яку ціну

Нова ініціатива партії влади означає, що ідея про перенесення президентських виборів на якусь пізнішу дату (осінь-весну), вочевидь, відкинута остаточно.

Про це свідчить відставка заступника прем'єра Польщі і міністра науки Ярослава Говіна - одного з небагатьох перших осіб владної коаліції, який підтримував ідею про перенесення виборів у зв'язку з пандемією.

Говін заявив, що йому не вдалося дійти консенсусу з керівництвом "ПіС", а вибори, на його думку, не повинні відбутися в травні, тому він відмовився голосувати за правки до виборчого кодексу (і зрештою не голосував) і пішов у відставку.

Зі схваленими партією влади правками опозиція рішуче не погодилася.

Кандидат на посаду президента від найбільшої опозиційної партії Малгожата Кідава-Блонська заявила, що "ПіС" "здійснює державний переворот". Конституціоналіст Ришард Пьотровський взагалі каже, що "в розумінні конституції це будуть не вибори".

Однак у "ПіС" вважають інакше, заявляючи, що країна перебуває у надзвичайній ситуації, що вимагає вжиття відповідних заходів. Точніше, такою є офіційна позиція партії. Багато партійців неофіційно критично коментують цей законопроєкт, заявляючи, що він є особистою ініціативою глави "ПіС" Ярослава Качинського.

Поспіх з проведенням виборів пояснюється соціологією. У разі проведення виборів в травні - в ситуації, коли опозиція де-факто не має змоги проводити виборчу кампанію, на відміну від чинного президента, - 65% виборців готові проголосувати за Дуду. У разі перенесення виборів рівень підтримки чинного президента падає до 44%.

А з урахуванням болісної рецесії економіки внаслідок епідемії цей результат може виявитися ще нижчим, що ставить під сумнів майже гарантовану перемогу Анджея Дуди.

Показово, що наступного тижня "ПіС" планує розглянути в Сеймі ще кілька вкрай скандальних законопроєктів: про повну заборону абортів, про дозвіл брати участь у полюванні неповнолітнім, а також про реституцію майна осіб, які загинули під час Голокосту.

Ці ініціативи, які вкрай суперечливо сприймають у польському суспільстві, мають відволікти на себе частину уваги від змін до виборчого кодексу.

Виклик для пошти

У ситуації, коли від польської опозиції мало що залежить, найбільш проблемним місцем плану "ПіС" є здатність пошти обробити таку кількість листів.

Хоча в керівництві поштової служби кажуть, що вони вже готуються до проведення цієї операції, проте, за їхніми ж даними, в момент пікового навантаження пошта Польщі зуміла обслужити 650 тис. посилок за день.

Зараз же їй доведеться обслужити близько 30 млн виборчих пакетів (14 млн адрес), які треба доставити у термін від семи днів до моменту голосування.

До речі, на час підготовки до виборів пошта Польщі буде змушена припинити надавати інші послуги. Доставка буде спрощена, листоноші розноситимуть пакети по поштових скриньках, а не вручатимуть особисто в руки виборцям.

Власне голосування відбуватиметься з 6:00 до 20:00 в день виборів. Виборці повинні будуть покласти конверт зі своїми виборчими бюлетенями до спеціальної поштової скриньки за місцем, де вони внесені до списку виборців. Вони зможуть зробити це особисто або за допомогою іншої людини.

При цьому в уряді усвідомлюють, що вибори можуть бути відкладені у зв'язку з об'єктивними зовнішніми обставинами, а саме - епідемією коронавірусу.

Міністр розвитку Ядвіга Емілевич перед прийняттям проєкту про заочне голосування говорила, що якщо до моменту виборів в країні будуть десятки тисяч хворих на COVID-19, то вибори не відбудуться, бо ніхто "при здоровому глузді" не візьме на себе таку відповідальність, а саме ухвалення закону просто дозволяє "ПіС" не порушувати конституцію.

За словами прем'єра Матеуша Моравецького, пік епідемії в Польщі очікується у травні-червні. Президентські вибори припадають саме на цей період.

Тоді відкритим залишається питання, як багато людей захворіють на той час і яка кількість інфікованих спонукає уряд запровадити надзвичайний стан в країні і тим самим відкласти вибори.

Автор: Владислав Сердюк,

політолог, експерт Фонду громадської дипломатії, журналіст Liga.net