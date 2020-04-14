Експрем’єр Іспанії порушив карантин для занять спортом - ЗМІ

Колишнього прем’єра Іспанії Маріана Рахоя впіймали за систематичним порушенням умов карантину задля занять спортом.

Відео з Рахоєм отримав у розпорядження іспанський телеканал La Sexta, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання El Espanol.

На відео видно, як експрем’єр у спортивному одязі залишає свій будинок для занять спортивною ходою.

Зазначається, що сусіди політика не раз помічали його за цим заняттям і були обурені тим, що Рахой не дотримується правил карантину.

В Іспанії з 14 березня діють жорсткі обмеження на пересування: на вулицю можна вийти тільки, щоб дійти до магазину або аптеки, дістатися до роботи, допомогти людям, які не можуть обслуговувати себе самі. Спорт на вулиці суворо заборонений.

Порушення карантину загрожує штрафом від 100 до 600 євро, а в разі непокори правоохоронним органам - судом і можливим вироком від трьох місяців до року ув'язнення.

В МВС Іспанії після появи відео з Рахоєм заявили, що проведуть розслідування з цього приводу.

Маріано Рахой очолював уряд Іспанії з 2011 по 2018 рік.