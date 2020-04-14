Экс-премьер Испании нарушил карантин для занятий спортом - СМИ

Бывшего премьера Испании Мариано Рахоя поймали за систематическим нарушением условий карантина для занятий спортом.

Видео с Рахоем получил в распоряжение испанский телеканал La Sexta, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание El Espanol.

На видео видно, как экс-премьер в спортивной одежде покидает свой дом для занятий спортивной ходьбой.

Отмечается, что соседи политика не раз замечали его за этим занятием и были возмущены тем, что Рахой не соблюдает правил карантина.

В Испании с 14 марта действуют жесткие ограничения на передвижение: на улицу можно выйти, только чтобы дойти до магазина или аптеки, добраться до работы, помочь людям, которые не могут обслуживать себя сами. Спорт на улице строго запрещен.

Нарушение карантина грозит штрафом от 100 до 600 евро, а в случае неповиновения правоохранительным органам - судом и возможным приговором от трех месяцев до года заключения.

В МВД Испании после появления видео с Рахоем заявили, что проведут расследование по этому поводу.

Мариано Рахой возглавлял правительство Испании с 2011 по 2018 год.