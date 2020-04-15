Франція скасує 750 млн євро податків для готелів та ресторанів через пандемію

Бізнес готельно-ресторанної та культурно-мистецької галузей звільнять від сплати податків та соціальних зборів у зв’язку зі збитками цих галузей внаслідок пандемії коронавірусу.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на BFMTV, про це повідомив міністр бюджету та державних рахунків Жераль Дарманен.

"На прохання президента Республіки, уряд скасує сплату податків для найбільш постраждалих галузей", - зазначив міністр у коментарі Europe 1.

За його словами, "для зазначених галузей, йдеться про 750 мільйонів євро. Це, зокрема, ресторанна сфера, також мистецтва та культурних заходів", - зазначив він.

Нагадаємо, міністр економіки Франції Брюно Ле Мер раніше повідомляв, що підтримку неповної зайнятості країна виділить 24 мільярди євро, а загальний обсяг державної підтримки для економіки складе "більше 100 мільярдів євро".

Цією програмою охоплено вже близько 8 мільйонів найманих працівників.

Як повідомлялося раніше, в уряді Франції прогнозують, що внаслідок пандемії економіка країни впаде на 1%.