У Франції підрахували вплив коронавірусу на економіку

Через пандемію коронавірусу французька економіка у 2020 році впаде на 1%.

Як повідомляє "Європейська правда", про це в інтерв’ю радіокомпанії RTL заявив міністр економіки Франції Брюно Ле Мер.

За його словами, пандемія коронавірусу матиме серйозні наслідки для французької економіки. Наразі в уряді виходять з оцінок падіння ВВП у 2020 році на рівні 1%.

"У нас у 2020 році ситуація буде набагато гіршою", - сказав міністр і уточнив, що нинішній прогноз є попередньою оцінкою.

"Шок буде болісним, проте економіки ЄС та Франції мають всі можливості адаптуватися, якщо ми приймемо правильні рішення. А хороші рішення полягають у захисті працівників, навичок, нашої робочої сили, наших компаній та униканні банкрутства", - уточнив міністр.

Нагадаємо, напередодні президент Франції Еммануель Макрон анонсував виділення 300 млрд євро на підтримку малого і середнього бізнесу, щоб захистити його від банкрутств.

Це входить у пакет заходів для боротьби із коронавірусом, оголошений ним напередодні. Серед них: скасування вже призначених виборів, транспортна блокада, а також, мобілізацію таксі та готелів для перевезення та розміщення медиків.

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