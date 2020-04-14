Підтримка неповної зайнятості коштуватиме Франції 24 млрд євро

Державна підтримка неповної зайнятості у зв’язку з карантинними обмеженнями коштуватиме Франції близько 24 млрд євро.

Як пише "Європейська правда" із посиланням на Le Figaro, про це заявив міністр економіки Франції Брюно Ле Мер.

За словами міністра, на підтримку неповної зайнятості виділять 24 мільярди євро, а загальний обсяг державної підтримки для економіки складе "більше 100 мільярдів євро".

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За допомогою для підтримки неповної зайнятості своїх працівників звернулися близько 700 тисяч підприємств, повідомила міністр праці Мюріель Пеніко. На сьогодні програмою підтримки неповної зайнятості охоплені близько 8 мільйонів французів – на 3 мільйони більше, ніж тиждень тому.

À ce jour, 8 millions de salariés et + de 700 000 entreprises bénéficient du chômage partiel:

▶️3 millions de salariés supplémentaires en une semaine

▶️ + d’ 1 salarié du secteur privé sur 3

Nous investissons pour protéger massivement l’emploi, les salariés & les entreprises🇫🇷 — Muriel Pénicaud (@murielpenicaud) April 11, 2020

Як повідомлялося раніше, в уряді Франції прогнозують, що внаслідок пандемії економіка країни впаде на 1%.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон оголосив про продовження карантинних обмежень для боротьби з епідемією коронавірусу до 11 травня.

На вечір 13 квітня, кількість загиблих від коронавірусу в країні досягла 14 967 осіб.