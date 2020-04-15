Макрон сподівається отримати від Путіна згоду зупинити війни у всьому світі 

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що отримав згоду трьох з п’яти постійних членів Радбезу ООН підтримати заклик ООН до глобального припинення вогню на тлі пандемії коронавірусу і сподівається забезпечити таку ж згоду від президента РФ Владіміра Путіна.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Макрон розповів у інтерв’ю Radio France Internationale.

23 березня Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш закликав до негайного припинення вогню у всьому світі у зв’язку з пандемією коронавірусу. Він наголосив, що саме населення на територіях, де триває війна, є найбільш беззахисним в умовах пандемії, оскільки не має належного доступу до медичної допомоги.

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Макрон заявив, що президент Китаю Сі Цзіньпін, президент США Дональд Трамп і прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон підтвердили свою підтримку заклику.

Тепер Макрон сподівається у найближчі години отримати таку згоду від президента Росії Владіміра Путіна.

"Я говорив з ним на початку цієї ініціативи. Я не спілкувався з ним поки не отримав тверді підтвердження від інших керівників. Я зроблю це протягом найближчих кількох годин", - сказав президент Франції.

"Я думаю, що президент Путін безумовно погодиться, і в той день, коли він скаже "так", ми зможемо провести відеоконференцію і оголосити цей заклик урочистим, переконливим і ефективним способом", - додав Еммануель Макрон.