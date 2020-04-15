Макрон надеется получить от Путина согласие остановить войны во всем мире

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что получил согласие трех из пяти постоянных членов Совбеза ООН поддержать призыв ООН к глобальному прекращения огня на фоне пандемии коронавируса и надеется обеспечить такое же согласие от президента РФ Владимира Путина.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Макрон рассказал в интервью Radio France Internationale.

23 марта генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал к немедленному прекращению огня во всем мире в связи с пандемией коронавируса. Он отметил, что само население на территориях, где идет война, является наиболее беззащитным в условиях пандемии, поскольку не имеет надлежащего доступа к медицинской помощи.

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Макрон заявил, что президент Китая Си Цзиньпин, президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подтвердили свою поддержку призыва.

Теперь Макрон надеется в ближайшие часы получить такое согласие от президента России Владимира Путина.

"Я говорил с ним в начале этой инициативы. Я не общался с ним, пока не получил твердые подтверждения от других руководителей. Я сделаю это в течение ближайших нескольких часов", - сказал президент Франции.

"Я думаю, что президент Путин безусловно согласится, и в тот день, когда он скажет" да ", мы сможем провести видеоконференцию и объявить этот призыв торжественным, убедительным и эффективным способом", - добавил Макрон.