Коронавірус в Італії: сотня будинків для літніх людей працювала з порушеннями

Підрозділ охорони здоров’я карабінерів в Італії з лютого перевірив 600 будинків для літніх людей і виявив, що сотня із них працює не відповідно до норм на тлі пандемії коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство AP.

Правоохоронці в середу опублікували короткий звіт своїх інспекцій, проведених у зв’язку з коронавірусом.

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Згідно з документом, 15 установ були закриті негайно, тому що становили серйозну загрозу для людей похилого віку. Їхніх жителів переселили в інше місце.

Щодо 61 людини було повідомлено судові органи, ще 157 були оштрафовані за порушення, серед яких - відсутність норм безпеки на об'єкті і відсутність захисного спорядження та підготовки персоналу.

Італійська прокуратура почала кримінальне розслідування щодо щонайменше десяти будинків для літніх людей.

Найгучніший випадок стосується будинку на 1000 місць в Мілані. Співробітники скаржилися на те, що адміністрація заборонила лікарям і медсестрам носити захисні маски, аби не залякувати жителів.

Нагадаємо, напередодні кількість померлих за добу від коронавірусу в Італії знову трохи зросла, водночас кількість нових інфекцій знизилась.

Як повідомлялось, на півдні Італії мафіозні банди роздавали безкоштовну їжу малозабезпеченим сім'ям, у яких через карантин закінчилось готівка.