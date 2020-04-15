У Молдові через пандемію святкування Дня перемоги перенесли на 24 серпня

У Молдові через загрозу поширення коронавірусу святкування Дня перемоги 9 травня перенесли на 24 серпня.

Про це повідомив у середу президент Ігор Додон, пише "Європейська правда".

Рішення влада ухвалили на засіданні 15 квітня, яке скликав президент Додон.

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"Виходячи з кризової ситуації, в якій ми опинилися, і з урахуванням введених владою обмежувальних заходів, учасники засідання одноголосно вирішили, що масові заходи, серед яких: Марш перемоги - "Безсмертний полк", святковий концерт, присвячений Дню перемоги, переносяться на 24 серпня", - повідомив Додон на своїй Facebook-сторінці.

24 серпня у Молдові відзначають день звільнення від фашистської окупації.

Нагадаємо, уряд Молдови розглядає можливість відновити роботу багатьох підприємств і компаній, включаючи ресторани, кафе та готелі, якщо наприкінці місяця кількість інфікованих вірусом не перевищить 3 тисячі осіб.

Станом на середу 15 квітня в Молдові зафіксовано 1914 випадків зараження коронавірусом, 44 людини померли.