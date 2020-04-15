В Молдове из-за пандемии празднование Дня победы перенесли на 24 августа

В Молдове из-за угрозы распространения коронавируса празднование Дня победы 9 мая перенесли на 24 августа.

Об этом сообщил в среду президент Игорь Додон, пишет "Европейская правда".

Решение власти приняли на заседании 15 апреля, которое созвал президент Додон.

Читайте также Молдова сделала неделю после Пасхи выходной для бюджетников

"Исходя из кризисной ситуации, в которой мы оказались, и с учетом введенных властями ограничительных мер, участники заседания единогласно решили, что массовые мероприятия, среди которых: Марш победы -" Бессмертный полк ", праздничный концерт, посвященный Дню победы, переносятся на 24 августа", - сообщил Додон на своей Facebook-странице.

24 августа в Молдове отмечают день освобождения от фашистской оккупации.

Напомним, правительство Молдовы рассматривает возможность возобновить работу многих предприятий и компаний, включая рестораны, кафе и гостиницы, если в конце месяца количество инфицированных вирусом не превысит 3000 человек.

По состоянию на среду 15 апреля в Молдове зафиксировано 1914 случаев заражения коронавирусом, 44 человека умерли.