В Молдове из-за пандемии празднование Дня победы перенесли на 24 августа
В Молдове из-за угрозы распространения коронавируса празднование Дня победы 9 мая перенесли на 24 августа.
Об этом сообщил в среду президент Игорь Додон, пишет "Европейская правда".
Решение власти приняли на заседании 15 апреля, которое созвал президент Додон.
"Исходя из кризисной ситуации, в которой мы оказались, и с учетом введенных властями ограничительных мер, участники заседания единогласно решили, что массовые мероприятия, среди которых: Марш победы -" Бессмертный полк ", праздничный концерт, посвященный Дню победы, переносятся на 24 августа", - сообщил Додон на своей Facebook-странице.
24 августа в Молдове отмечают день освобождения от фашистской оккупации.
Напомним, правительство Молдовы рассматривает возможность возобновить работу многих предприятий и компаний, включая рестораны, кафе и гостиницы, если в конце месяца количество инфицированных вирусом не превысит 3000 человек.
По состоянию на среду 15 апреля в Молдове зафиксировано 1914 случаев заражения коронавирусом, 44 человека умерли.