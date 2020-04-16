Фінляндія збільшить фінансування ВООЗ у відповідь на рішення Трампа

У відповідь на рішення Трампа призупинити фінансування Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), Фінляндія оголосила про збільшення підтримки організації на 1 млн євро.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle, про це оголосив міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто.

Хаавісто заявив, що Фінляндія надасть додаткове фінансування Всесвітній організації охорони здоров’я у розмірі 1 мільйон євро, оскільки зараз це необхідно більш ніж будь-коли для боротьби з пандемією коронавірусу.

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За його словами, уряд Фінляндії та ВООЗ домовилися повернутися до фінансування рівня 2015 року – це 5,5 мільйонів євро.

Минулого року Фінляндія надала ВООЗ 1,9 мільйона євро, ще 750 тисяч євро за додатковою програмою підтримки та окремо близько 900 тисяч євро – різним органам у рамках ВООЗ.

Нагадаємо, ще 7 квітня президент США Дональд Трамп звинуватив ВООЗ у важкій ситуації в США через коронавірус та пригрозив замороженням внесків до неї.

14 квітня Трамп заявив, що США призупинять фінансування Всесвітньої організації охорони здоров’я, оскільки вона "не виконала свій базовий обов’язок" під час реагування на пандемію коронавірусу.

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель висловив розчарування рішенням президента США Дональда Трампа призупинити фінансування Всесвітньої організації охорони здоров’я "у той момент, коли ці зусилля потрібні як ніколи".

Всередині країни Дональда Трампа також критикували за недостатню реакцію на початку епідемії. Зокрема, головний інфекціоніст країни Антоніо Фочі зазначив, що жертви могли б бути значно меншими, якби США почали раніше впроваджувати обмежувальні заходи у зв’язку з пандемією.