Финляндия увеличит финансирование ВОЗ в ответ на решение Трампа

В ответ на решение Трампа приостановить финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Финляндия объявила об увеличении поддержки организации на 1 млн евро.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle, об этом объявил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто.

Хаависто заявил, что Финляндия предоставит дополнительное финансирование Всемирной организации здравоохранения в размере 1 млн евро, поскольку сейчас это необходимо более, чем когда-либо, для борьбы с пандемией коронавируса.

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По его словам, правительство Финляндии и ВОЗ договорились вернуться к финансированию уровня 2015 года - это 5,5 млн евро.

В прошлом году Финляндия предоставила ВОЗ 1,9 млн евро, еще 750 000 евро по дополнительной программе поддержки и отдельно около 900 000 евро - различным органам в рамках ВОЗ.

Напомним, еще 7 апреля президент США Дональд Трамп обвинил ВОЗ в тяжелой ситуации в США с коронавирусом и пригрозил замораживанием взносов в нее.

14 апреля Трамп заявил, что США приостановят финансирование Всемирной организации здравоохранения, поскольку она "не выполнила свой базовый долг" при реагировании на пандемию коронавируса.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель выразил разочарование решением президента США Дональда Трампа приостановить финансирование Всемирной организации здравоохранения "в тот момент, когда эти усилия нужны, как никогда".

Внутри страны Дональда Трампа также критиковали за недостаточную реакцию в начале эпидемии. В частности, главный инфекционист страны Антонио Фочи отметил, что жертвы могли бы быть значительно меньше, если бы США начали раньше внедрять ограничительные меры в связи с пандемией.