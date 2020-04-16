На півночі Італії стався землетрус магнітудою 4,2

Землетрус магнітудою 4,2 стався в четвер на півночі Італії.

Про це повідомив Національний Інститут геофізики і вулканології Італії (Ingv), передає "Європейська правда" з посиланням на Corriere della Sera.

Підземні поштовхи зафіксовані в 11.42 в провінції П'яченца області Емілія-Романья. Епіцентр землетрусу знаходився на глибині 3 км в малонаселеній гористій місцевості за декілька кілометрів від містечка Черіньяле. Напередодні ввечері в тій же провінції зафіксовані поштовхи магнітудою 3,5.

За свідченнями очевидців, поштовхи відчувалися в Мілані, який розташований за 120 км від епіцентру землетрусу. В основному землетрус відчули мешканці верхніх поверхів. Крім того, хвиля дійшла до таких великих міст, як Болонья і Генуя.

"На даний момент у нас немає ніяких повідомлень про пошкодження. Ми проводимо всі перевірки ", - сказала Ріта Ніколіні, директор регіонального відділення Агентства цивільного захисту в Емілії-Романьї, додавши, що землетрус був" коротким, але досить інтенсивним ".

Європейсько-середземноморський сейсмологічний центр і геологічна служба Сполучених Штатів вказують, що поштовх також відчувався поблизу Генуї. Деякі користувачі в соціальних мережах повідомляють, що вони явно відчули землетрус і що бачили падіння черепиці з дахів.