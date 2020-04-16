На севере Италии произошло землетрясение магнитудой 4,2

Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в четверг на севере Италии.

Об этом сообщил Национальный институт геофизики и вулканологии Италии (Ingv), передает "Европейская правда" со ссылкой на Corriere della Sera.

Подземные толчки зафиксированы в 11.42 в провинции Пьяченца области Эмилия-Романья. Эпицентр землетрясения находился на глубине 3 км в малонаселенной гористой местности в нескольких километрах от города Чериньяле. Накануне вечером в той же провинции зафиксированы толчки магнитудой 3,5.

По свидетельствам очевидцев, толчки ощущались в Милане, который расположен в 120 километрах от эпицентра землетрясения. В основном землетрясение почувствовали жители верхних этажей. Кроме того, волна дошла до таких крупных городов, как Болонья и Генуя.

"На данный момент у нас нет никаких сообщений о повреждениях. Мы проводим все проверки", - сказала Рита Николини, директор регионального отделения Агентства гражданской защиты в Эмилии-Романье, добавив, что землетрясение было "коротким, но довольно интенсивным".

Европейско-средиземноморский сейсмологический центр и геологическая служба США указывают, что толчок также ощущался близ Генуи. Некоторые пользователи в социальных сетях сообщают, что они явно почувствовали землетрясение и видели падение черепицы с крыш.