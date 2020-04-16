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Коронавірус: у Британії істотне зростання числа смертей, за добу померла 861 особа

Четвер, 16 квітня 2020, 17:16

У Великій Британії від коронавірусу протягом останньої доби померла 861 особа – загальне число померлих зросло до 13729.

Такими є дані Департаменту охорони здоров’я Британії у середу, повідомляє "Європейська правда".

Раніше головний медичний радник уряду Кріс Уітті попередив про ймовірне різке зростання числа смертей сьогодні через ймовірне запізнення у звітах у великодні вихідні. Досі протягом чотирьох днів зростання смертності було нижчим за 800.

Кількість тестів на коронавірус також зросла на 18 665, до 417 649, хоча ця цифра включає в себе окремих людей, які були протестовані більше одного разу.

В даний час у Великій Британії  виявили 103 093 випадків зараження.

Протягом останньої доби зараження виявили у 4618 людей.

Раніше у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що Європа, де майже мільйон людей заразилися коронавірусом, повинна діяти дуже обережно, розглядаючи питання про послаблення обмежень.

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Коронавірус Епідемія у цифрах Велика Британія
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