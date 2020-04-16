Коронавирус: в Британии существенный рост числа смертей, за сутки умер 861 человек

В Великобритании от коронавируса в течение последних суток умер 861 человек – общее число умерших возросло до 13729.

Таковы данные Департамента здравоохранения Британии в среду, сообщает "Европейская правда".

Ранее главный медицинский советник правительства Крис Уитти предупредил о вероятном резком росте числа смертей сегодня из-за вероятного опоздания в отчетах в пасхальные выходные.

До сих пор в течение четырех дней роста смертности был ниже 800.

Количество тестов на коронавирус также выросло на 18 665, до 417 649, хотя эта цифра включает в себя отдельных людей, которые были протестированы более одного раза.

В настоящее время в Великобритании обнаружили 103 093 случаев заражения. В течение последних суток заражение обнаружили у 4618 человек.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили, что Европа, где почти миллион человек заразились коронавирусом, должна действовать очень осторожно, рассматривая вопрос об ослаблении ограничений.