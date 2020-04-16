В РФ заявили про підготовку нормандської відеозустрічі на рівні глав МЗС 

У МЗС РФ повідомили, що країни "нормандської четвірки" готують зустріч в форматі відеоконференції, а її дата буде узгоджена додатково.

Про це у російському міністерстві повідомили за підсумками телефонної розмови глави МЗС РФ Сергєя Лаврова і глави МЗС Німеччини Гайко Мааса, пише "Європейська правда".

Німецьке зовнішньополітичне відомство наразі не оприлюднило офіційне повідомлення про хід розмови. В МЗС РФ заявили, що переговори відбулися за ініціативи німецької сторони.

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В опублікованому на сайті російського міністерства повідомленні сказано, що в ході розмови обговорювався стан справ в Україні.

"Міністри домовилися врахувати розвиток ситуації при підготовці відеоконференції глав зовнішньополітичних відомств" нормандської четвірки", дата якої буде додатково узгоджена", - йдеться в повідомленні МЗС РФ.

В міністерстві також заявили, що Лавров привернув увагу німецького колеги до "конкретних прикладів неконструктивних дій київської влади, що перешкоджають всебічному здійсненню мінського "Комплексу заходів".

Нагадаємо, раніше в ЄС назвали взаємний обмін утримуваними особами на Донбасі довгоочікуваним кроком на шляху реалізації одного з заходів, узгоджених на саміті "нормандської четвірки" у грудні.