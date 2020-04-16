В РФ заявили о подготовке нормандской видеовстречи на уровне глав МИД

В МИД РФ сообщили, что страны "нормандской четверки" готовят встречу в формате видеоконференции, а ее дата будет согласована дополнительно.

Об этом в российском министерстве сообщили по итогам телефонного разговора главы МИД РФ Сергея Лаврова и главы МИД Германии Хайко Мааса, пишет "Европейская правда".

Немецкое внешнеполитическое ведомство пока не обнародовало официальное сообщение о ходе разговора. В МИД РФ заявили, что переговоры состоялись по инициативе немецкой стороны.

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В опубликованном на сайте российского министерства сообщении говорится, что в ходе беседы обсуждалось состояние дел в Украине.

"Министры договорились учесть развитие ситуации при подготовке видеоконференции глав внешнеполитических ведомств "нормандской четверки", дата которой будет дополнительно согласована", - говорится в сообщении МИД РФ.

В министерстве также заявили, что Лавров привлек внимание немецкого коллеги к "конкретным примерам неконструктивных действий киевской власти, препятствующих всестороннему осуществлению минского "Комплекса мер".

Напомним, ранее в ЕС назвали взаимный обмен удерживаемыми лицами на Донбассе долгожданным шагом на пути реализации одной из мер, согласованных на саммите "нормандской четверки" в декабре.