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США збільшили допомогу Україні у зв’язку з епідемією до 9,1 млн доларів

П'ятниця, 17 квітня 2020, 10:59

США збільшили допомогу Україні у зв’язку з епідемією до 9,1 млн доларів.

Як пише "Європейська правда", про це повідомило на своїй Facebook-сторінці Посольство України у США.

Сполучені штати Америки розширили допомогу Україні для боротьби з Covid-19 до 9,1 мільйона доларів.

Кошти виділятимуться через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID).

"Допомога спрямовуватиметься на підготовку лабораторних систем, виявлення захворювання, надання технічної підтримки в питаннях реагування та інформування щодо ризиків поширення COVID-19. Окрім того, допомога сприятиме підтримці заходів з профілактики та лікування хворих на COVID-19, заходів з забезпечення водопостачання, санітарії та гігієни для найбільш вразливих верств населення Донецької та Луганської областей", - йдеться у повідомленні.

Сполучені Штати розширили допомогу Україні до 9,1 млн.дол. у протидії пандемії #COVID19 Кошти виділятимуться Україні...

Опубліковано Embassy of Ukraine in the USA / Посольство України в США Четвер, 16 квітня 2020 р.

Нагадаємо, наприкінці березня Агентство США з міжнародного розвитку оголосило про надання Україні 1,2 мільйона доларів на медичну та гуманітарну допомогу для подолання епідемії коронавірусу.

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Коронавірус США
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