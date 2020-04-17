США збільшили допомогу Україні у зв’язку з епідемією до 9,1 млн доларів.

Як пише "Європейська правда", про це повідомило на своїй Facebook-сторінці Посольство України у США.

Сполучені штати Америки розширили допомогу Україні для боротьби з Covid-19 до 9,1 мільйона доларів.



Кошти виділятимуться через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID).



"Допомога спрямовуватиметься на підготовку лабораторних систем, виявлення захворювання, надання технічної підтримки в питаннях реагування та інформування щодо ризиків поширення COVID-19. Окрім того, допомога сприятиме підтримці заходів з профілактики та лікування хворих на COVID-19, заходів з забезпечення водопостачання, санітарії та гігієни для найбільш вразливих верств населення Донецької та Луганської областей", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, наприкінці березня Агентство США з міжнародного розвитку оголосило про надання Україні 1,2 мільйона доларів на медичну та гуманітарну допомогу для подолання епідемії коронавірусу.