США увеличили помощь Украине в связи с эпидемией до 9,1 млн долларов.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщило на своей Facebook-странице посольство Украины в США.

Соединенные Штаты Америки расширили помощь Украине для борьбы с COVID-19 до 9,1 млн долларов.

Средства будут выделяться через Агентство США по международному развитию (USAID).

"Помощь направлена ​​на подготовку лабораторных систем, выявление заболевания, оказание технической поддержки в вопросах реагирования и информирования о рисках распространения COVID-19. Кроме того, помощь будет способствовать поддержке мероприятий по профилактике и лечению больных COVID-19, мероприятий по обеспечению водоснабжения, санитарии и гигиены для наиболее уязвимых слоев населения Донецкой и Луганской областей", - говорится в сообщении.

Напомним, в конце марта Агентство США по международному развитию объявило о предоставлении Украине 1,2 млн долларов на медицинскую и гуманитарную помощь для преодоления эпидемии коронавируса.