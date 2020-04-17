Саксонія першою з німецьких земель запровадила масковий режим

Саксонія стала першою з федеральних земель Німеччини, який зобов'язала всіх носити маски у громадському транспорті і закладах роздрібної торгівлі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Süddeutsche Zeitung.

Відповідна вимога діятиме з понеділка, заявив прем'єр-міністр Саксонії Міхаель Кречмер після засідання регіонального уряду в Дрездені.

Він підкреслив, що це не обов'язково повинна бути дорога маска FFP2; досить також простої тканини або шарфа.

"Якщо ви маєте додаткові контакти з людьми в багатьох сферах, обов'язкова маска - це "правильна відповідь", говорить Кречмер.

За його словами, громадяни можуть купити маску або пошити її самі.

"Я думаю, що ми знаходимося в тому місці, де треба зробити це обов'язковим", - сказав Кречмер.

Слід зазначити, що Німеччина не стала запроваджувати загальнонаціональної вимоги носіння масок. З понеділка у країні почнуть послаблювати обмежувальні заходи, запроваджені у зв'язку з епідемією.