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Саксония первой из немецких земель ввела масочный режим

Пятница, 17 апреля 2020, 17:39

Саксония стала первой из федеральных земель Германии, которая обязала всех носить маски в общественном транспорте и заведениях розничной торговли.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Süddeutsche Zeitung.

Соответствующее требование будет действовать с понедельника, заявил премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер после заседания регионального правительства в Дрездене.

Он подчеркнул, что это не обязательно должна быть дорогая маска FFP2; достаточно также простой ткани или шарфа.

"Если у вас есть контакты с людьми во многих сферах, обязательная маска - это правильный ответ", - говорит Кречмер.

По его словам, граждане могут купить маску или сшить ее сами.

"Я думаю, что мы находимся в том месте, где нужно сделать это обязательным", - сказал Кречмер.

Следует отметить, что Германия не стала вводить общенационального требования ношения масок. С понедельника в стране начнут ослаблять ограничительные меры, введенные в связи с эпидемией.

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