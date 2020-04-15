Коронавірус: Німеччина почне відкривати школи 4 травня, масові заходи заборонені до кінця літа

Канцлерка Німеччини і прем’єри федеральних земель погодили план поступового виходу з режиму карантину, більшість обмежень діятиме до 3 травня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Süddeutsche Zeitung.

Діяльність шкіл в Німеччині відновиться 4 травня, починаючи з випускних класів, класів, які складатимуть іспити в наступному році, і старших класів початкової школи.

Крім того, федеральні землі хочуть закріпити рекомендацію щодо носіння захисних масок у місцевому громадському транспорті та закладах роздрібної торгівлі. Однак національної вимоги носити маски запроваджувати не будуть.

Також планується дозволити роботу магазинів торговою площею до 800 квадратних метрів з понеділка 20 квітня. Незалежно від торгової площі, це також стосується автомобільних дилерів, велосипедних дилерів та книжкових магазинів.

Обмеження на соціальні контакти у Німеччині, які діяли протягом декількох тижнів, будуть продовжені принаймні до 3 травня.

Зазначається також, що великі заходи будуть заборонені до 31 серпня - це стосується і футбольних матчів. Конкретні правила щодо розміру заходів, які підпадають під заборону, повинні бути прийняті федеральними землями.

Нагадаємо, у Німеччині кількість померлих в результаті інфікування коронавірусом за останню добу зросла на 286, загальна кількість з початку епідемії складає 3254.

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