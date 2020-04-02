У Німеччині коронавірусом заразилися понад 73 тисячі людей

У Німеччині кількість заражень коронавірусом протягом останньої доби досягло 73522 випадків.

Такими є дані федерального Інституту Роберта Коха у четвер вранці, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Загальне число померлих від коронавірусної хвороби зросло до 872 – протягом останньої доби померли 140 людей. Це трохи менше ніж напередодні, коли повідомлялося про 149 смертей.

Кількість заражень у порівнянні з середою зросла на 6156 випадків, що помітно більше ніж напередодні, коли підтвердили 5453 нових зараження.

Водночас американський університет Джона Хопкінса, який використовує іншу методологію підрахунку, станом на 2 ночі 2 квітня наводить дані про 77601 зараження коронавірусом в Німеччині від початку епідемії та про 933 смерті.

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