В Германии коронавирусом заразились более 73 тысячи человек

В Германии количество заражений коронавирусом в течение последних суток достигло 73522 случаев.

Таковы данные федерального Института Роберта Коха в четверг утром, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Общее число умерших от коронавирусной болезни выросло до 872 – в течение последних суток умерли 140 человек. Это немного меньше, чем накануне, когда сообщалось о 149 смертей.

Количество заражений по сравнению со средой выросло на 6156 случаев, что заметно больше, чем накануне, когда подтвердили 5453 новых заражения.

Одновременно американский университет Джона Хопкинса, который использует другую методологию подсчета, по состоянию на 2 ночи 2 апреля приводит данные о 77601 заражения коронавирусом в Германии от начала эпидемии и о 933 смерти.