Коронавірус: Грузія тимчасово заборонила онлайн-продаж непродовольчих товарів
У Грузії тимчасово заборонили онлайн-продаж непродовольчих товарів у зв’язку з пандемією коронавірусу.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Interpress News.
У Грузії у зв’язку з пандемією коронавірусу тимчасово заборонили онлайн-продаж непродовольчих товарів.
Дистанційно можливо замовити тільки продукти харчування та ліки. Працівники складів та кур’єри компаній, які надають такі послуги, зобов’язані дотримуватися заходів безпеки.
"Наразі онлайн-продаж непродовольчих товарів забороняється. Я розумію, що це дуже болюча тема. Обмеження бізнесу – це завжди болючі незручності, але хочу наголосити, що це продиктовано необхідністю, щоб бізнес пристосувався до нових умов діяльності. Ми маємо гарантувати, що при цьому будуть дотримуватися усі заходи безпеки", - зазначила міністр економіки Натія Турнава.
За її словами, згодом уряд запропонує особливі правила для тих, хто бажає продавати товари онлайн в умовах карантину. Компанії зможуть продавати через Інтернет лише за умови, якщо їхні процедури будуть відповідати стандартам безпеки.
"Ми маємо забезпечити, щоб люди, які працюють на складах, дотримувалися заходів безпеки, як і кур’єри, які доставляють товари… Ми вже працюємо над цим і скоро презентуємо пакет вимог для компаній, які хочуть продавати свою продукцію онлайн", - додала міністр.
Як повідомлялося раніше, у Грузії призупинили роботу спеціалізовані алкогольні магазини. Водночас, алкогольні напої можна придбати у продуктових магазинах.
Нагадаємо, 21 березня країна запровадила надзвичайний стан на 1 місяць у зв’язку з пандемією коронавірусу. 30 березня у Грузії зупинили громадський транспорт та запровадили комендантську годину з 9 вечора до 6 ранку.
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