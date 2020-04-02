Прем'єр Словаччини пропонує повністю закрити країну на карантин

Прем'єр-міністр Словаччини Ігор Матович заявив, що найкращим способом боротьби з коронавірусом і мінімізації економічних збитків буде повне блокування країни.

Про це повідомлять "Європейська правда" з посиланням словацьке видання Spectator.

"Ми б закрили все, що не є необхідним. Коронавірус заподіює нашій економіці збитки в розмірі 70 мільйонів євро щодня. Як довго ми можемо це приймати?", - заявив Матович на пресконференції в середу.

Прем'єр вважає, що суспільство має спочатку домовитися про це, і громадськість повинна бути проінформована про можливе закриття країни за кілька тижнів. Він не уточнив, коли це може статися, але припустив, що це триватиме близько трьох тижнів.

Більшості людей в такому випадку взагалі не дозволять залишати свої будинки, і будуть працювати тільки рятувальні служби і магазини з продажу предметів першої необхідності.

Ідея загальнонаціонального "локдауну" викликала критичну реакцію серед багатьох, включаючи партнерів партії Матовича по коаліції.

Всього кілька днів тому уряд дозволив відкрити деякі магазини, які були закриті протягом попередніх двох тижнів.

Повне блокування вимагатиме від уряду оголосити надзвичайний стан в країні.

Станом на 1 квітня, у Словаччині було 400 підтверджених випадків коронавірусу, 37 з них виявили за останню добу. Вчора у країні підтвердили першу смерть від коронавірусу.

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