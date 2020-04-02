Коронавирус: Грузия временно запретила онлайн-продажи непродовольственных товаров

В Грузии временно запретили онлайн-продажи непродовольственных товаров в связи с пандемией коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Interpress News.

В Грузии в связи с пандемией коронавируса временно запретили онлайн-продажи непродовольственных товаров.

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Дистанционно можно заказать только продукты питания и лекарства. Работники складов и курьеры компаний, которые предоставляют такие услуги, обязаны соблюдать меры безопасности.

"Сейчас онлайн-продажа непродовольственных товаров запрещается. Я понимаю, что это очень болезненная тема. Ограничение бизнеса – это всегда болезненные неудобства, но хочу подчеркнуть, что это продиктовано необходимостью, чтобы бизнес приспособился к новым условиям деятельности. Мы должны гарантировать, что при этом будут соблюдать все меры безопасности", - отметила министр экономического развития Натия Турнава.

По ее словам, в скором времени правительство представит особые правила для тех, кто желает продавать товары онлайн. Компании смогут продавать через Интернет только при условии, если их процессы будут соответствовать стандартам безопасности в условиях карантина.

"Мы должны обеспечить, чтобы люди, которые работают на складах, соблюдали меры безопасности, как и курьеры, доставляющие товары ... Мы уже работаем над этим и скоро презентуем пакет требований для компаний, которые хотят продавать свою продукцию онлайн", - добавила министр.

Как сообщалось ранее, в Грузии приостановили работу специализированные алкогольные магазины. В то же время, алкогольные напитки можно приобрести в продуктовых магазинах.

Напомним, 21 марта страна ввела чрезвычайное положение на 1 месяц в связи с пандемией коронавируса. 30 марта в Грузии остановили общественный транспорт и ввели комендантский час с 9 вечера до 6 утра.

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