Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

НАТО затвердив новий пакет підтримки України і Грузії

Італія: рівень смертності та нових хворих лишається стабільним кілька днів

Коронавірус у Британії: кількість загиблих майже досягла 3 тисяч

ВООЗ: 95% жертв коронавірусу в Європі були віком понад 60 років






НАТО затвердив новий пакет підтримки України і Грузії

Четвер, 2 квітня 2020, 20:12

Міністри закордонних справ країн-членів НАТО погодили новий пакет підтримки для України і Грузії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг після засідання, яке проходило у форматі захищеної телеконференції через коронавірусну кризу.

"Ми вирішили ще більше поглибити наше партнерство з Україною і Грузією, в тому числі за допомогою навчань у стратегічному регіоні Чорного моря, а також спільну роботу, щоб протистояти кіберзагрозам, включаючи обмін радіолокаційними даними про рух у повітряному просторі з тим, щоб зробити небо безпечніше для всіх", - заявив Столтенберг.

Читайте також
Сесію ПА НАТО в Києві перенесли через пандемію

За його словами, новий пакет підтримки передбачає військові навчання і додатковий доступ до навчальних програм НАТО.

"Це ще один крок, ще один елемент у дуже сильному партнерстві між НАТО та Україною", - додав він.

Напередодні зустрічі Столтенберг зазначав, що схвалений у четвер пакет буде додатковим до вже існуючих.

Нагадаємо, Столтенберг 19 березня представляв у штаб-квартирі свій щорічний звіт за 2019 рік і вперше в історії це було зроблено через відеоконференцію, а питання ставилися по Skype.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Альянс Грузія
powered by lun.ua