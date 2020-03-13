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Генсек НАТО дасть віртуальну пресконференцію, ЗМІ ставитимуть питання через Skype

П'ятниця, 13 березня 2020, 17:29

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг представить свій щорічний звіт на віртуальній пресконференції без присутності журналістів в штаб-квартирі в Брюсселі.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідна інформація розміщена на сайті Альянсу.

"У штаб-квартирі НАТО вжиті запобіжні заходи для обмеження подальшого поширення вірусу COVID 19, включаючи обмеження доступу відвідувачів. На тлі цих заходів генеральний секретар вперше проведе віртуальну пресконференцію у четвер, 19 березня 2020 року, на якій представить свій річний звіт за 2019 рік", - йдеться в повідомленні.

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НАТО пропонує представникам ЗМІ можливість поставити питання генсеку НАТО під час сесії питань і відповідей після його презентації через Skype.

9 березня повідомлялося, що співробітник штаб-квартири НАТО в Брюсселі підхопив коронавірус, через це він та низка його колег перейшли на дистанційний режим роботи.

У Бельгії загалом зареєстровано 556 випадків захворювання на коронавірус.

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