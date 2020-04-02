Сесію ПА НАТО в Києві перенесли через пандемію

Весняну сесію Парламентської асамблеї НАТО, яка мала відбутися 22-25 травня у Києві, перенесено на пізніший час у зв’язку з пандемією коронавірусу.

Про це у коментарі "Укрінформу" розповіла голова комітету Верховної Ради з питань інтеграції України з ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе, пише "Європейська правда".

"У зв’язку з поширенням коронавірусу ми почали отримувати сигнали від Міжнародного секретаріату Парламентської асамблеї НАТО, що не всі країни готові направити свої делегації на весняну сесію. А нещодавно Міжнародний секретаріат ПА НАТО повідомив про рішення перенести її на пізніший час", - сказала Климпуш-Цинцадзе.

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За її словами, перенесення весняної сесії ПА НАТО не означає, що вона взагалі не відбудеться у Києві. Водночас народний депутат не змогла спрогнозувати, коли цей захід може бути проведено.

Климпуш-Цинцадзе пояснила, що осінні сесії Парламентська асамблея НАТО завжди проводить тільки в країнах-членах Альянсу, а проведення весняних можливе і в країнах-партнерах.

За словами Климпуш-Цинцадзе, Міжнародний секретаріат ПА НАТО наразі поводить перемовини з країнами-членами, щоб або зібратися на весняну сесію в Києві пізніше цього року, або домовитися на користь України з країнами, в яких вона мала відбутися у наступні роки.

"Але сесія Парламентської асамблеї НАТО В Києві обов’язково відбудеться", - підкреслила Климпуш-Цинцадзе.

Очікувалося, що на сесію ПА НАТО до Києва мали прибути до 600 іноземних гостей. Сесія повинна була складатися з цілої низки заходів, зокрема, пленарного засідання, засідань комітетів, протокольних заходів, ознайомчих візитів тощо.