У Бельгії наймуть 2 тисячі людей для виявлення розповсюджувачів коронавірусу

Регіональні органи влади Бельгії планують найняти 2 тисячі співробітників, у завдання яких входитиме ідентифікація громадян потенційно заражених коронавірусом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RTBF.

Нові співробітники намагатимуться ідентифікувати, з ким контактували заражені люди. Цим людям буде запропоновано пройти тестування. Ті, хто буде оголошений носієм вірусу, повинні будуть ізолювати себе на два тижні.

Таке відстеження контактів є частиною стратегії поступової відмови від карантинних заходів.

Валлонія планує найняти 600 співробітників, Брюссель і Фландрія - 200 і 1200 відповідно.

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"Це велика кількість людей, але, на щастя, навчання не дуже складне. Можливо, кількох годин занять буде достатньо", - сказало джерело, знайоме з цим питанням.

Бельгійська влада вважає, що пік епідемії коронавірусу в країні вже пройдений, адже кілька днів поспіль спостерігається зниження смертності і числа пацієнтів лікарень з вірусом.

Кількість заражених коронавірусом в Бельгії за останню добу зросла на 973 і становить 40956. За добу померли 170 пацієнтів, загальна кількість смертей досягла 5998.