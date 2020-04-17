У Бельгії найвищий рівень смертності від коронавірусу в ЄС, влада пояснює точністю даних

У Бельгії зараз найвищий рівень смертності від коронавірусу в Європейському Союзі і влада пояснює це тим, що вони надають повні дані.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

У Бельгії, де проживає понад 11,5 мільйонів жителів, понад 4800 осіб померли від коронавірусу і це в середньому близько 419 осіб на мільйон жителів. В Іспанії цей показник становить 409 осіб на мільйон, що є другим за величиною показником в ЄС.

Сусіди Бельгії, Великобританія і Франція, мають в середньому 202 і 274 померлих на мільйон відповідно, при цьому загальне число зареєстрованих смертей складає близько 14 000 і 18 000 для населення, яке в шість разів більше.

Прем'єр-міністр Бельгії Софі Вілмс пояснила, що уряд "зробив вибір на користь повної прозорості при повідомленні смертей, пов'язаних з COVID-19", навіть якщо це призвело до "цифр, які іноді переоцінюють".

Більшість офіційних підрахунків, ймовірно, відображають лише невелику частину фактичного числа інфекцій, оскільки в багатьох країнах тестуються лише найсерйозніші випадки.

На відміну від деяких країн, Бельгія повністю враховує драматичну ситуацію в будинках для людей похилого віку.

У більш ніж 1500 таких установ у країні ці цифри включають випадки смерті, які вважаються пов'язаними з коронавірусом, навіть якщо це не було підтверджено тестами.

"В Європі жодна країна не рахує так, як ми. У нас є найдокладніший метод", - сказала міністр охорони здоров'я Меггі Де Блок.

Як повідомлялося, Бельгія продовжила карантин до 3 травня, але влада дозволила відкрити деякі магазини.

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