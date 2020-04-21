В Бельгии наймут 2 тысячи человек для выявления распространителей коронавируса

Региональные органы власти Бельгии планируют нанять 2 тысячи сотрудников, в задачу которых будет входить идентификация граждан, потенциально зараженных коронавирусом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RTBF.

Новые сотрудники будут пытаться идентифицировать, с кем контактировали зараженные люди. Этим людям будет предложено пройти тестирование. Те, кто будет объявлен носителем вируса, должны будут изолироваться на две недели.

Такое отслеживание контактов является частью стратегии постепенного отказа от карантинных мероприятий.

Валлония планирует нанять 600 сотрудников, Брюссель и Фландрия - 200 и 1200 соответственно.

"Это большое количество людей, но, к счастью, обучение не очень сложное. Возможно, нескольких часов занятий будет достаточно", - сказал источник, знакомый с этим вопросом.

Бельгийские власти считают, что пик эпидемии коронавируса в стране уже пройден, ведь несколько дней подряд наблюдается снижение смертности и числа пациентов с вирусом.

Количество зараженных коронавирусом в Бельгии за последние сутки выросло на 973 и составляет 40 956. За сутки умерли 170 пациентов, общее количество смертей достигло 5998.