Трамп дозволив знищувати іранські катери, які заважатимуть кораблям США

Президент США Дональд Трамп заявив, що дав вказівку ВМС стріляти по будь-яких іранських кораблях, які переслідують американські кораблі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Я дав вказівку ВМС Сполучених Штатів стріляти і знищувати будь-які іранські катери, якщо вони будуть переслідувати наші кораблі в морі", - заявив Трамп через кілька годин після того, як Корпус вартових ісламської революції Ірану заявив, що запустив перший військовий супутник країни на орбіту.

Раніше в цьому місяці американські військові заявили, що 11 суден з Корпусу вартових ісламської революції підійшли небезпечно близько до кораблів ВМС, назвавши ці дії "небезпечними і провокаційними".

Хоча кілька років тому подібні взаємодії в морі зрідка траплялися, останнім часом вони припинилися.

Напруженість у відносинах між Іраном і Сполученими Штатами зросла на початку цього року після того, як Сполучені Штати вбили Кассема Сулеймані, главу іранських елітних сил "Кудс", в результаті удару безпілотника в Іраку.