Трамп разрешил уничтожать иранские катера, которые будут мешать кораблям США

Президент США Дональд Трамп заявил, что дал указание ВМС стрелять по любым иранским кораблям, которые преследуют американские корабли.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Я дал указание ВМС Соединенных Штатов стрелять и уничтожать любые иранские катера, если они будут преследовать наши корабли в море", - заявил Трамп через несколько часов после того, как Корпус стражей исламской революции Ирана заявил, что запустил первый военный спутник страны на орбиту.

Ранее в этом месяце американские военные заявили, что 11 судов из Корпуса стражей исламской революции подошли опасно близко к кораблям ВМС США, назвав эти действия "опасными и провокационными".

Хотя несколько лет назад подобные взаимодействия в море изредка случались, в последнее время они прекратились.

Напряженность в отношениях между Ираном и Соединенными Штатами выросла в начале этого года после того, как Соединенные Штаты убили Кассема Сулеймани, главу иранских элитных сил "Кудс", в результате удара беспилотника в Ираке.