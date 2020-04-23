Франція виділить додаткові 39 млн євро для допомоги найменш забезпеченим.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Le Figaro.

Уряд Франції оголосив про виділення додаткових 39 мільйонів євро на продукти харчування для найменш забезпечених мешканців країни, що найбільше постраждали внаслідок епідемії та карантинних обмежень.

Ці кошти "підтримають асоціації та забезпечать швидке реагування" для допомоги тим, хто найбільше її потребує, зазначила Крістель Дюбос, державний секретар з питань боротьби з бідністю.

#Coronavirus #COVID19 | le @gouvernementFR annonce un plan de soutien d’urgence de 39 millions d’euros pour l’aide alimentaire :

◾ 25 millions d’€ pour soutenir les associations

◾ 14 millions d’€ d’aide d’urgence alimentaire immédiate pour les territoires en souffrance pic.twitter.com/oJDfDD5Trp — Ministère des Solidarités et de la Santé (@MinSoliSante) April 23, 2020

25 млн євро виділені для профільних асоціацій, що дозволить їм закупити продукти першої необхідності та профінансувати усі витрати.

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З решти 14 мільйонів, 10 млн. спрямують на закупівлю продуктів у 4 регіонах материкової Франції, ще 4 млн. – для допомоги у заморських територіях.

З початку карантину, Франція виділила для допомоги безхатченкам 65 мільйонів євро.

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