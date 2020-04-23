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Франция выделит дополнительные 39 млн евро для помощи наименее обеспеченным

Четверг, 23 апреля 2020, 15:31

Франция выделит дополнительные 39 млн евро для помощи наименее обеспеченным.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Le Figaro.

Правительство Франции объявило о выделении дополнительных 39 млн евро на продукты питания для наименее обеспеченных жителей страны, наиболее пострадавших в результате эпидемии и карантина.

Эти средства "поддержат ассоциации и обеспечат быстрое реагирование" для помощи тем, кто больше всего нуждается, отметила Кристель Дюбос, государственный секретарь по вопросам борьбы с бедностью.  

25 млн евро выделены для профильных ассоциаций, что позволит им закупить продукты первой необходимости и профинансировать все расходы.

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Из оставшихся 14 миллионов десять пойдут на закупку продуктов в четырех регионах материковой Франции, еще 4 млн - для помощи в заморских территориях.

С начала карантина Франция выделила для помощи бездомным 65 млн евро.

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