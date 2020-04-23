Франция выделит дополнительные 39 млн евро для помощи наименее обеспеченным
Франция выделит дополнительные 39 млн евро для помощи наименее обеспеченным.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Le Figaro.
Правительство Франции объявило о выделении дополнительных 39 млн евро на продукты питания для наименее обеспеченных жителей страны, наиболее пострадавших в результате эпидемии и карантина.
Эти средства "поддержат ассоциации и обеспечат быстрое реагирование" для помощи тем, кто больше всего нуждается, отметила Кристель Дюбос, государственный секретарь по вопросам борьбы с бедностью.
#Coronavirus #COVID19 | le @gouvernementFR annonce un plan de soutien d’urgence de 39 millions d’euros pour l’aide alimentaire :— Ministère des Solidarités et de la Santé (@MinSoliSante) April 23, 2020
◾ 25 millions d’€ pour soutenir les associations
◾ 14 millions d’€ d’aide d’urgence alimentaire immédiate pour les territoires en souffrance pic.twitter.com/oJDfDD5Trp
25 млн евро выделены для профильных ассоциаций, что позволит им закупить продукты первой необходимости и профинансировать все расходы.
Из оставшихся 14 миллионов десять пойдут на закупку продуктов в четырех регионах материковой Франции, еще 4 млн - для помощи в заморских территориях.
С начала карантина Франция выделила для помощи бездомным 65 млн евро.