Лідери ЄС підтримали пакет обсягом 540 мільярдів євро для подолання коронакризи

Лідери держав-членів ЄС підтримали фінансовий пакет екстреної допомоги на суму 540 мільярдів євро, який узгодили міністри Єврозони, щоб допомогти бізнесу та працівникам у Євросоюзі пережити економічну кризу, спричинену пандемією.

Як повідомляє "Європейська правда", про це у четвер після відеоконференції лідерів ЄС оголосив президент Євроради Шарль Мішель.

"Після засідання Єврогрупи в інклюзивному форматі, яке відбулося 9 квітня 2020 року, ми схвалили угоду про три важливі системи захисту для робітників, підприємств та урядів на суму 540 мільярдів євро", - заявив Мішель.

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"Ми закликали, аби пакет був у дії до 1 червня 2020 року", - додав він.

Крім того, лідери домовились переглянути довгостроковий бюджет ЄС та створити потужний Фонд відновлення для подолання наслідків коронавірусу. Фонд допоможе відновити зруйновану економіку країн блоку, між якими все ще залишаються глибокі розбіжності щодо того, яким чином найкраще досягнути цих цілей.

"Цей фонд повинен орієнтуватися на сектори та географічні райони Європи, які найбільше постраждали від кризи, що настає. Тому ми доручили комісії проаналізувати точні потреби та терміново виступити з пропозицією, яка буде співмірною із викликом, з яким ми стикаємося", - сказав Мішель.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, Європейська комісія розробляє план відновлення економіки ЄС після пандемії коронавірусу обсягом 2 трильйони євро. За інформацією дипломатичних джерел, комісія повинна представити свій план до 6 травня.