Лидеры ЕС поддержали пакет объемом 540 млрд евро для преодоления коронакризиса

Лидеры государств-членов ЕС поддержали финансовый пакет экстренной помощи на сумму 540 млрд евро, который согласовали министры Еврозоны, чтобы помочь бизнесу и работникам в Евросоюзе пережить экономический кризис, вызванный пандемией.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в четверг после видеоконференции лидеров ЕС объявил президент Евросовета Шарль Мишель.

"После заседания Еврогруппы в инклюзивном формате, которое состоялось 9 апреля 2020 года, мы одобрили соглашение о трех важных системах защиты для рабочих, предприятий и правительств на сумму 540 млрд евро", - заявил Мишель.

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"Мы призвали, чтобы пакет был в действии до 1 июня 2020 года", - добавил он.

Кроме того, лидеры договорились пересмотреть долгосрочный бюджет ЕС и создать мощный Фонд восстановления для преодоления последствий коронавируса. Фонд поможет восстановить разрушенную экономику стран блока, между которыми все еще остаются глубокие разногласия относительно того, каким образом лучше всего достичь этих целей.

"Этот фонд должен ориентироваться на сектора и географические районы Европы, наиболее пострадавшие от кризиса. Поэтому мы поручили комиссии проанализировать точные потребности и срочно выступить с предложением, которое будет соразмерно с вызовом, с которым мы сталкиваемся", - сказал Мишель.

Напомним, по данным СМИ, Европейская комиссия разрабатывает план восстановления экономики ЕС после пандемии коронавируса объемом 2 триллиона евро. По информации дипломатических источников, комиссия должна представить свой план до 6 мая.