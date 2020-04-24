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ВМС Британії проводять  розслідування через вечірку на борту субмарини під час карантину

П'ятниця, 24 квітня 2020, 17:05

ВМС Британії  оголосили про початок розслідування після повідомлень про вечірку, організовану командиром атомного підводного човна для його екіпажу під час карантину.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Підводний човен HMS Trenchant прибув в Девонпорт для проведення ремонту, і пізніше мав продовжити свою місію в морі. Тому екіпажу доводилося залишатися в замкнутому просторі субмарини під час технічних операцій.

Кілька місяців маневрів у морі і вимушене ув'язнення на борту викликали у капітана бажання розрядити обстановку у команді.

Відеозаписи того, як екіпаж влаштовує вечірку і барбекю,  були розміщені в соціальних мережах. На відео видно як моряки танцюють і сміються, деякі з них вживали алкоголь. Два моряки виступали у ролі ді-джеїв і грали техно-музику.

Капітан взяв участь у вечірці, хоча і був проінформований про пов'язані з цим ризики. Наразі його відсторонили, проводиться розслідування.

Як повідомлялося, Королівський флот Британії відклав заплановане на 27 квітня відплиття з порту Портсмут новітнього авіаносця HMS Queen Elizabeth, щоб провести тестування моряків на коронавірус.

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Велика Британія
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