ВМС Британії проводять розслідування через вечірку на борту субмарини під час карантину
ВМС Британії оголосили про початок розслідування після повідомлень про вечірку, організовану командиром атомного підводного човна для його екіпажу під час карантину.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.
Підводний човен HMS Trenchant прибув в Девонпорт для проведення ремонту, і пізніше мав продовжити свою місію в морі. Тому екіпажу доводилося залишатися в замкнутому просторі субмарини під час технічних операцій.
Кілька місяців маневрів у морі і вимушене ув'язнення на борту викликали у капітана бажання розрядити обстановку у команді.
Відеозаписи того, як екіпаж влаштовує вечірку і барбекю, були розміщені в соціальних мережах. На відео видно як моряки танцюють і сміються, деякі з них вживали алкоголь. Два моряки виступали у ролі ді-джеїв і грали техно-музику.
Капітан взяв участь у вечірці, хоча і був проінформований про пов'язані з цим ризики. Наразі його відсторонили, проводиться розслідування.
Як повідомлялося, Королівський флот Британії відклав заплановане на 27 квітня відплиття з порту Портсмут новітнього авіаносця HMS Queen Elizabeth, щоб провести тестування моряків на коронавірус.