ВМС Британии проводят расследование из-за вечеринки на борту субмарины во время карантина

ВМС Великобритании объявили о начале расследования после сообщений о вечеринке, организованной командиром атомной подводной лодки для его экипажа во время карантина.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Подводная лодка HMS Trenchant прибыл в Девонпорт для проведения ремонта, и позже должна была продолжить свою миссию в море. Поэтому экипажу приходилось оставаться в замкнутом пространстве подлодки во время технических операций.

Несколько месяцев маневров в море и вынужденное заключение на борту вызвали у капитана желание разрядить обстановку в команде.

Видеозаписи того, как экипаж устраивает вечеринку и барбекю, были размещены в социальных сетях. На видео видно, как моряки танцуют и смеются, некоторые из них употребляли алкоголь. Два моряка выступали в роли диджеев и играли техно-музыку.

Капитан принял участие в вечеринке, хотя и был проинформирован о связанных с этим рисках. Сейчас его отстранили, проводится расследование.

Как сообщалось, Королевский флот Британии отложил запланированное на 27 апреля отплытия из порта Портсмут новейшего авианосца HMS Queen Elizabeth, чтобы провести тестирование моряков на коронавирус.