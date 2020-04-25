На Кіпрі відкривають справи проти 14 порушників карантину у церквах

На Кіпрі відкривають справи проти щонайменш 14 громадян, які, попри заборону богослужінь у храмах у зв’язку з епідемією, все одно прийшли на службу.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Politico, про це повідомив начальник поліції Кіпрос Міхаелідес.

За його словами, поліція Кіпру вже виявила 14 громадян, які у цей четвер взяли участь у незаконній службі у монастирі поблизу міста Лімасол, серед них і священик.

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Особи інших 5-10 людей, які також були на цій службі, ще встановлюють – цим вірянам вдалося втекти від поліції, яка приїхала до монастиря, довідавшись про службу. Частина з них покинули свої авто і втекли пішки, їхні особи спробують встановити за номерними знаками.

Нагадаємо, раніше уряд Греції звернувся до прокуратури із проханням порушити справу проти двох священників, які надавали причастя, попри заборону відвідування церкви.

Прецеденти покарання за порушення карантину були і в країнах Західної Європи. Наприклад, у Франції на 135 євро оштрафували священика однієї з церков Парижа, який вирішив провести великодню месу, попри заборону. Вірян, які тоді прийшли до церкви, не штрафували.